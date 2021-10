Mehrere Tote und Verletzte bei Gewalttat in Norwegen

Nachrichtenarchiv - 13.10.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: In einer norwegischen Kleinstadt hat ein Mann mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. In Kongsberg, 80 Kilometer südwestlich von Oslo, hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit Pfeil und Bogen bewaffnet war. Er hat offenbar an mehreren Orten in der Stadt Menschen angegriffen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter allein war. Sie fahndet nicht nach weiteren Beteiligten. Die Hintergründe sind noch unklar. Der zuständige Polizeichef sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die Tat terroristisch motiviert war. Zur genauen Zahl der Opfer gibt es noch keine Angaben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.10.2021 22:15 Uhr