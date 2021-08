Mehrere Tote und Verletzte bei Anschlägen in Kabul

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der Nähe des Flughafens der afghanischen Hauptstadt hat es am frühen Abend zwei Anschläge gegeben. Wie viele Menschen getötet wurden, ist zur Stunde noch unklar. Die Taliban und das russische Außenministerium sprechen derzeit von mindestens 13 Toten und 15 Verletzten. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums schrieb auf Twitter, dass auch Amerikaner verletzt wurden. Er bezeichnete den Terror-Akt als "komplexe Attacke" - machte aber keine weiteren Angaben. Das Pentagon geht davon aus, dass die Anschläge von der Terrormiliz Islamischer Staat verübt wurden. Eine Explosion ereignete sich an einem Zugangstor des Flughafen. Außerdem sollen auch Schüsse gefallen sein. An dieser Stelle hatten sich in den letzten Tagen hunderte Menschen versammelt, weil sie hofften, in einen der Evakuierungsflüge zu gelangen. Ein zweiter Sprengsatz explodierte vor einem nahegelegenen Hotel. - Wie mehrere Medien berichten, hat die Bundeswehr ihre Rettungsmission beendet. Demnach verließen am Nachmittag die letzten drei Transportmaschinen Kabul.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 18:00 Uhr