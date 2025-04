Mehrere Tote und hunderte Verletzte nach Explosion im Iran

Teheran: Bei einer schweren Explosion in der südiranischen Hafenstadt Shahid Radschai sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500 wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Bevölkerung der Provinz Hormusgan wurde dringend aufgerufen, Blut für die Schwerverletzten zu spenden. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Toten noch steigt. Die Wucht der Detonation richtete nach ersten Informationen auch erhebliche Schäden an der Infrastruktur des Hafens an. Ursache des Unglücks soll eine Explosion in einem Treibstofflager im Hafen gewesen sein. Ein Sabotageakt hat sich bislang nicht bestätigt.

