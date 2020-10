Mehrere Tote nach schwerebn Erdbeben in der Ägais

Nachrichtenarchiv - 31.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Izmir: Das Erdbeben in der Ägäis hat in der Westtürkei und auf den griechischen Inseln große Zerstörung angerichtet. Mindestens 24 Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen in der Provinz Izmir ums Leben, fast 800 Menschen wurden verletzt. Mehrere Häuser in Izmir stürzten ein. Der türkische Fernsehsender TRT zeigte Bilder, wie Einsatzkräfte mit teilweise schwerem Gerät nach Verschütteten suchen. Auch die griechische Insel Samos wurde von dem Beben stark getroffen. Zwei Jugendliche starben, acht Menschen werden im Krankenhaus behandelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 08:00 Uhr