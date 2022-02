Mehrere Tote in Europa durch Sturm

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Durch den Sturm Zeynep sind in Europa mehrere Menschen ums Leben gekommen. In den Niederlanden wurden vier Menschen getötet, in Deutschland gab es nach ersten Berichten drei Tote. Zwei Menschen starben im Münsterland als ein Baum auf ein Auto stürzte, ein anderes Auto wurde von einer Windböe erfasst. An der Nordseeküste fiel ein Mann bei Reparaturarbeiten vom Dach seines Hauses. Entlang der Küste und im Harz verzeichnete der Deutsche Wetterdienst "extreme Orkanböen", inzwischen hat die Windstärke etwas abgenommen. Schwere Schäden gab es im ganzen Land, viele Straßen sind durch umgestürzte Bäume blockiert, der Sturm deckte Dächer ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 06:00 Uhr