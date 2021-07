Mehrere Tote bei schweren Überschwemmungen in NRW und Rheinland-Pfalz

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: In Rheinland Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat es wegen Hochwassers mehrere Tote gegeben. Nach Angaben der Poizei sind im Landkreis Ahrweiler in der Eifel vier Menschen ums Leben gekommen; zahlreiche werden noch vermisst. Mehrere Häuser seien eingestürzt, zahlreiche Gebäude einsturzgefährdet. Bis zu 70 Personen werden noch vermisst. Viele Menschen haben sich auf Dächer gerettet und müssen wohl aus der Luft geborgen werden. Im Sauerland - in Nordrhein-Westfalen - starb ein Feuerwehrmann beim Versuch, einen ins Wasser gestürzten Mann zu retten. Ein weiterer Feuerwehrmann erlitt im Einsatz einen tödlichen Kollaps. In einem gefluteten Keller im Kreis Unna kam ein 77-Jähriger ums Leben, in Solingen ein 82-Jähriger. Ein noch ungeklärter Todesfall wird aus Rheinbach bei Bonn gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 10:00 Uhr