Mehrere Tote bei Schuss-Attacke im US-Bundesstaat Maine

Lewiston: Nach der Serie von Schuss-Angriffen im US-Bundesstaat Maine gibt es nach Medienberichten mindestens 16 Tote und mehr als 50 Verletzte. Nach wie vor ist die Lage aber noch zu unklar für einen genauen Überblick. "Wir sind buchstäblich mit Hunderten Polizeibeamten im Einsatz", sagte ein Sprecher. Die Fahnder suchen nach einem 40 Jahre alten Mann, der als bewaffnet und gefährlich gilt. Es soll sich um einen vom Militär ausgebildeten Schusswaffentrainer handeln. Im Sommer soll er in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Zu möglichen Motiven ist bislang nichts bekannt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Häuser nicht zu verlassen. Auch sollen die Schulen geschlossen bleiben. Nach Zeugenaussagen soll der Schütze in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 14:00 Uhr