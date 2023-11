Mehrere Tote bei Luftangriff in Chan Yunis im Gazastreifen

Chan Yunis: Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben 26 Menschen ums Leben gekommen. In Chan Junis vermutet die israelische Armee wichtige Teile der Terrorinfrastruktur der Hamas. Israel hatte die Einwohner der Stadt zuvor aufgefordert, sie in Richtung Westen zu verlassen. Man wolle nicht, dass Zivilisten ins Kreuzfeuer geraten, hieß es. In den vergangenen Wochen waren Hunderttausende Palästinenser aus dem umkämpften Norden nach Chan Junis geflohen. Die Hamas erklärte derweil, man sei auf eine lange währende Auseinandersetzung mit Israel vorbereitet. Ein Sprecher sagte in einer Videoerklärung, je länger die Besatzungstruppen im Gazastreifen blieben, desto größer seien ihre ständigen Verluste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 06:45 Uhr