Mehrere Tote bei Kämpfen in Berg-Karabach

Baku: Durch den aserbaidschanischen Militäreinsatz in der Südkaukasusregion Berg-Karabach sind mindestens als 27 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des dortigen Menschenrechtsbeauftragten gibt es mehr als 200 Verletzte. Tausende Bewohner wurden aus mehreren Ortschaften in Sicherheit gebracht. Die aserbaidschanische Regierung betonte, man greife nur legitime militärische Ziele an. Sie rief die armenischen Separatisten zur Kapitulation auf. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Der Angriff Aserbaidschans wird offenbar auch Thema im UN-Sicherheitsrat sein. Vertreter von Deutschland und anderen Ländern haben ein sofortiges Ende der Kämpfe gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 04:00 Uhr