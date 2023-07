Mehrere Tote bei israelischer Offensive in Dschenin

Meldungsarchiv - 03.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dschenin: Das israelische Militär hat offenbar eine Großoffensive im Westjordanland begonnen. Nach nächtlichen Luftangriffen rückten heute auch Militärfahrzeuge am Boden in der Region Dschenin vor. Das israelische Militär sprach von 2000 beteiligten Soldaten. Auf palästinensischer Seite hat es nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium mindestens 8 Tote und viele Verletzte gegeben. In der Stadt Dschenin und in dem großen Flüchtlingslager, wo tausende Palästinenser leben, kam es offenbar zu stundenlangen Gefechten. Dschenin gilt derzeit als das Zentrum des eskalierenden Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. In den letzten Monaten hat es dort immer wieder Militäreinsätze gegeben, die nach Angaben Israels gegen Extremisten gerichtet waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 13:00 Uhr