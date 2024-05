Mehrere Tote bei Einsturz einer Schnellstraße in China

Peking: Im Süden Chinas sind beim Einsturz einer Schnellstraße mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im staatlichen Fernsehsender CCTV ist derzeit von mindestens 19 Toten und 30 Verletzten die Rede. Nach Angaben der Behörden in der Provinz Guangdong stürzte ein knapp 20 Meter langer Abschnitt der Autobahn ein. In der Gegend hatte es in den vergangenen Tagen heftig geregnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 09:00 Uhr