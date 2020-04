Mehrere tausend Rückkehrer aus dem Ausland müssen in Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die neuen Quarantäne-Regeln gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus sind in Kraft. Von heute an müssen sich Reisende bei ihrer Rückkehr nach Deutschland für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Allein am Flughafen Frankfurt waren mehrere tausend Menschen betroffen. Ein Sprecher der Flughafen-Bundespolizei sagte, 80 Prozent davon stünden in Zusammenhang mit den Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes. Die Bundespolizei an Deutschlands größtem Airport war seit heute früh im Einsatz, um Rückreisende über die Quarantänepflicht zu infomieren. Sie gilt vorerst bis zum 19. April. Ausnahmen gibt es unter anderem für Lkw-Fahrer, Pendler oder Personen, die weniger als 24 Stunden im Ausland waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 19:00 Uhr