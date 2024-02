Mehrere tausend Menschen demonstrieren in München für Frieden

München: Begleitet wurde die Münchner Sicherheitskonferenz von mehreren Demonstrationen und Kundgebungen. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als 7000 Menschen. Etwa 2.500 von ihnen waren dem Aufruf des Aktionsbündnisses gegen die Sicherheitskonferenz gefolgt. Sie versammelten sich in einem Bogen rund um den Tagungsort und bildeten eine Menschenkette durch die Innenstadt. Das Bündnis bezeichnete die Sicherheitskonferenz als "Treffen von Kriegstreibern". In diesem Jahr wurden den Angaben zufolge zahlreiche Palästina-Fahnen geschwenkt. An einer Demonstration unter dem Motto "Macht Frieden" nahmen rund 2.000 Menschen teil. Sie forderten auch Frieden mit Russland. Knapp 3.000 riefen dagegen zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf. Laut Polizei verliefen alle Demonstrationen ohne Zwischenfälle.

