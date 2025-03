Mehrere tausend Menschen demonstrieren in Bayern zum Weltfrauentag

München: In der Landeshauptstadt haben sich mehr als 4.000 Menschen an Kundgebungen zum Weltfrauentag beteiligt. Es gab mehrere Demonstrationszüge und Versammlungen, laut Polizei sind alle friedlich verlaufen. Auch in Nürnberg gab es einen Protestzug. Er stand unter dem Titel „Frauen kämpfen international gegen Faschismus, Krieg und Kapital". Laut Polizei nahmen 2.200 Menschen teil. In Nürnberg wurden außerdem am Gewerkschaftshaus am Kornmarkt die sogenannten "Säulen der Frauenrechte" enthüllt. Jede der Säulen steht laut Verdi für eine Forderung; unter anderem für ein vollständiges Recht auf körperliche Selbstbestimmung für Frauen oder für konkrete Maßnahmen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen.

