Mehrere Tausend Impfgegner ziehen durch München

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Einige Tausend Impfgegner sind am Abend trotz Demonstrationsverbots durch die Münchner Innenstadt gezogen. Die Polizei sprach von insgesamt 5.000 Teilnehmern in mehreren Gruppen. Den Beamten zufolge war die Stimmung an manchen Stellen aggressiv. Mehr als 20 Personen erhielten Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung oder Beleidigung. An verschiedenen Orten in der Innenstadt hielten die Einsatzkräfte Teilnehmer nicht genehmigter so genannter Spaziergänge auf. Am Marienplatz kesselten Polizisten vorübergehend rund 50 Personen ein. Vereinzelt gingen die beamten mit Schlagstöcken gegen Demonstranten vor. Am Nachmittag hatte das Impfkritiker-Bündnis "München steht auf" eine genehmigte Kundgebung abgesagt, weil es mit den Auflagen der Stadt nicht einverstanden war. Die hatte die Veranstaltung auf die Theresienwiese verlegt sowie die Einhaltung von Abständen und eine FFP-2 Maskenpflicht angeordnet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 02:00 Uhr