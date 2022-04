Mehrere Städten Frankreichs werden von Protesten erschüttert

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich hat es nach dem Ausgang der Präsidentschaftswahl am Abend in mehreren Städten Proteste gegeben. In Zentrum von Paris kam es zu einem tödlichen Zwischenfall: Polizisten schossen auf ein Auto, das versucht haben soll, sie zu rammen. Dabei wurden zwei Insassen des Fahrzeugs getötet. In Lyon kam es zu Zusammenstößen zwischen linken Gruppen, sogenannten Gelbwesten-Demonstranten und der Polizei.

BR24 Nachrichten, 25.04.2022 02:00 Uhr