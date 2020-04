Mehrere Staaten lockern ihre Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Das vom Coronavirus-Ausbruch besonders betroffene Italien will seinen Bürgern nach sieben Wochen Stillstand und strengen Ausgangssperren schrittweise mehr Freiheit gewähren. Das hat Ministerpräsident Conte am Abend angekündigt. Ab 4. Mai soll demnach wieder mehr Sport im Freien und mehr Mobilität in der eigenen Region erlaubt sein. Zudem sollen weite Teile der Wirtschaft wieder starten. Auch andere Länder in Europa planen Lockerungen: In der Schweiz öffnen unter anderem Bau- und Gartenmärkte sowie Friseurläden wieder. Tschechien lässt Geschäftsreisende aus der EU wieder ins Land, allerdings nur für jeweils 72 Stunden und wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 06:00 Uhr