Mehrere Schwerverletzte nach Schüssen in Hagen

Hagen: In der Stadt in Südwestfalen sind insgesamt vier Menschen durch Schüsse schwer verletzt worden. Eines der Opfer schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter; dabei werden die Einsatzkräfte von einem Hubschrauber unterstützt. Die Schüsse fielen vor einem Wohnhaus und vor einem Friseursalon in Hagen. Der Hintergrund ist noch völlig unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 17:30 Uhr