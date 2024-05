Mehrere Präsidenten rufen Bürger zur Teilnahme an Europawahl auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat an die Bürger appelliert, sich an der Europawahl im Juni zu beteiligen. Es gehe darum, die europäischen Werte zu verteidigen, schrieb Steinmeier zusammen mit dem österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen und Italiens Staatspräsident Mattarella in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel". Das geeinte Europa sei ohne Demokratie undenkbar, heißt es in dem Beitrag weiter. Wählen zu gehen sei ein einfaches, aber mächtiges Mittel, um dieses Modell zu bestärken und zu konsolidieren.

