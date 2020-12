Mehrere Politiker fordern deutschlandweiten harten Lockdown

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Politiker fordern angesichts der hohen Infektionszahlen weitere Verschärfungen bei den Corona-Regeln. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sprach sich in der "Rheinischen Post" für einen harten Lockdown aus. Die Schulen sollten nach seinen Worten bereits ab nächster Woche in die Ferien gehen und auch zu Silvester dürfe es keine Lockerungen geben. Der saarländische Ministerpräsident, Hans, plädierte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen bundesweiten Lockdown nach den Feiertagen. Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Merkel schärfere Corona-Regeln gefordert. Bundesgesundheitsminister Spahn zeigte sich zumindest offen für weitere Beschränkungen. In Sachsen könnte es schon bald strengere Regeln geben. Ministerpräsident Kretschmer hatte diese nach Gesprächen mit Vertretern von Industrie und Handwerk angekündigt, aber noch keine Details bekanntgegeben. Unter Berufung auf Regierungskreise berichtet die "Bild", Geschäfte könnten von nächster Woche an schließen. Ausgenommen davon wären nur "lebensnotwendige", wie es heißt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 05:00 Uhr