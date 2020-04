Mehrere Ministerpräsidenten für für leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nach Ansicht mehrerer Länder-Ministerpräsidenten ab kommender Woche etwas gelockert werden. Sachsens Regierungschef Kretschmer sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es solle eine Lockerung in den Bereichen geben, die gesellschaftlich und wirtschaftlich am wichtigsten seien. Höchste Priorität habe aber nach wie vor der Schutz der Gesundheit. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann spricht sich für eine kontrollierte Öffnung aus, will aber an den geltenden Kontaktbeschränkungen festhalten. Am Tag vor dem Bund-Länder-Gipfel zum weiteren Kurs in der Corona-Krise stellten auch Gesundheitsminister Spahn und Hessens Regierungschef Bouffier Lockerungen ab nächster Woche in Aussicht. Berlins Regierender Bürgermeister Müller geht aber davon aus, dass diese frühestens übernächste Woche umgesetzt werden können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 19:45 Uhr