Mehrere Menschen werden durch Tornado in Kiel verletzt

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Ein Tornado hat gestern Abend in der schleswig-holsteinischen Hafenstadt mehrere Menschen durch die Luft gewirbelt. Laut Feuerwehr sind sieben Menschen mittelschwer bis schwer - und mehrere leichtverletzt worden. Die Betroffenen waren auf einem Steg, um Ruderboote zu sichern. Sie wurden vom Tornado erfasst und ins Wasser geschleudert - andere wurden durch umherfliegende Gegenstände am Kopf verletzt. Die Windhose hat zudem mehrere Dächer in Kiel abgedeckt. Tornados entstehen bei großen Temperaturunterschieden zwischen den Luftschichten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.09.2021 09:45 Uhr