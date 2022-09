Mehrere Menschen werden bei Reisebusunfall in Österreich verletzt

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Mitterndorf: Ein Reisebus mit 32 Passagieren ist in Österreich einen Hang hinuntergestürzt und hat sich überschlagen. Dabei wurden laut Polizei vier Menschen schwer sowie 20 leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. In der westlichen Steiermark lief wegen des Unfalls in der Nacht ein Großeinsatz mit zwei Rettungshubschraubern. Die Unfallursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 07:00 Uhr