Mehrere Menschen unter Haustrümmern in Marseille vermutet

Meldungsarchiv - 09.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Marseille: In der südfranzösischen Stadt werden nach dem Einsturz eines Gebäudes noch mehrere Menschen vermisst. Innenminister Darmanin sagte bei einem Besuch des Unglücksorts, man wisse nicht, ob sie lebendig oder tot sind. Unklar ist auch, warum es vergangene Nacht in dem vierstöckigen Haus zur Explosion kam. In den Trümmern lodert weiterhin ein Feuer, das die Rettungsarbeiten erschwert. Denn aus Sorge, Verschütteten zu schaden, kann die Feuerwehr nicht wie gewohnt mit Schaum und Wasser löschen. Und da es noch brennt, können keine Spürhunde eingesetzt werden. Auch Teile angrenzender Gebäude in der Innenstadt von Marseille waren eingestürzt. Bisher ist von fünf Verletzten die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 16:00 Uhr