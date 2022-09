Mehrere Menschen sterben nach Bootsunglück vor syrischer Küste

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Damaskus: Nach dem Bootsunglück vor der syrischen Küste ist die Zahl der Todesopfer erneut gestiegen - auf mindestens 73. Das Gesundheitsministerium in Damaskus meldete außerdem, dass das Schicksal von etlichen weiteren Migranten noch unklar ist. An Bord des Boots sollen vor allem Libanesen und Syrer gewesen sein. Das gab die Regierung des Libanons bekannt. Von dort soll das Boot am Dienstag aufgebrochen sein, ehe es dann gestern kenterte. // Während in Syrien noch immer ein Bürgerkrieg tobt, fliehen viele Libanesen vor der schlimmsten Wirtschaftskrise in der Geschichte des Landes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 16:00 Uhr