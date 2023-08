Mehrere Menschen sterben bei Unfällen in Bayern

München: In Bayern hat sich am Wochenende eine Reihe tödlicher Unfälle ereignet. Bei Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu fuhr ein Auto in der Nacht frontal gegen einen Strommast und ging in Flammen auf. Nach Polizeiangaben fanden die Einsatzkräfte in dem Wagen eine Leiche. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Im Landkreis Cham starb ein 36-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Warum die Fahrzeuge zusammenstießen ist laut Polizei noch unklar. Außerdem kamen gestern zwei Menschen bei einem Überholmanöver bei Dinkelsbühl in Mittelfranken ums Leben; vier weitere Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Und auf der A6 an der Anschlussstelle Amberg West kam ein 22-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 07:30 Uhr