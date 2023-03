Mehrere Menschen sterben bei Schießerei in Hamburg

Meldungsarchiv - 09.03.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: In der Hansestadt sind am Abend Schüsse gefallen. Dabei sind mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 21 Uhr in Deelböge im Stadtteil Alsterdorf. Eine oder mehrere Unbekannte hätten in einer Kirche um sich geschossen. Die Straßen um den Tatort sind abgesperrt. Die Polizei spricht von einer Großlage und ruft dazu auf, den Bereich zu meiden. Örtliche Medien berichten von sieben Toten. Beim Tatort handelt es sich demnach um ein Zentrum der Zeugen Jehovas. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 23:00 Uhr