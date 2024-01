Mehrere Menschen sterben bei russischem Angriff in Region Donezk

Donezk: Bei russischem Raketenbeschuss sind in der Ostukraine offenbar elf Menschen getötet worden. Das teilte der ukrainische Militärgoverneur der Region Donezk mit. Unter den Toten sollen auch fünf Kinder sein, acht weitere Menschen wurden offenbar verletzt, als eine umfunktionierte Flugabwehrrakete ein Wohnhaus traf. Das ukrainische Militär zerstörte nach eigenen Angaben einen russischen Kommandopunkt am Flughafen Saky auf der annektierten Halbinsel Krim. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unterdessen hat Dänemark mitgeteilt, dass sich die von Ukraine erhoffte Lieferung westlicher Kampfjets verzögert. Die erste Lieferung dänischer F-16-Jets war ursprünglich für den Jahreswechsel angekündigt. Nun soll sie etwa sechs Monate später erfolgen. Auch die Niederlande, Belgien und Norwegen wollen F-16 an die Ukraine liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 22:00 Uhr