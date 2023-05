Mehrere Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in der Schweiz

Meldungsarchiv - 20.05.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Genf: Beim Absturz eines Touristenflugzeugs im Westen der Schweiz sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Neuenburg mitteilte, verunglückte die Maschine am Vormittag nahe Les Ponts-de-Martel im Jura. Die Unglücksstelle liegt demnach in einem Wald in steilem und schwer zugänglichem Gelände. Mittlerweile sind aber Rettungskräfte am Absturzort. Die Polizei wollte zunächst keine Angaben zur Zahl der Toten und Insassen der Maschine sowie zum Flugzeugtypus machen. Sie verwies darauf, dass zuerst die Angehörigen informiert werden sollten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2023 18:15 Uhr