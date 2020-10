Mehrere Menschen sterben bei Bombenanschlägen in Afghanisten

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt sind bei einem Selbstmordanschlag auf ein Bildungszentrum mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehrere Personen wurden verletzt. Wie das Innenministerium mitteilte, sind auch Schülerinnen und Schüler unter den Opfern. Bislang hat noch niemand die Verantwortung für das Attentat übernommen. Bereits in der Vergangenheit gab es viele Anschläge in dem westlichen, mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtteil Kabuls. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat hat dort bereits Anschläge verübt. Im Osten des Landes waren zuvor neun Menschen von einer Bombe am Straßenrand getötet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 17:15 Uhr