Mehrere Menschen nach Flutwelle in Höllentalklamm gerettet

Grainau: Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Wanderer mitgerissen. Die Bergwacht konnte bisher vier Menschen retten. Laut Polizei könnten aber noch mehr vom Wasser mitgerissen worden sein. Starker Regen hatte am Nachmittag den Bach in der engen Schlucht anschwellen lassen. Dadurch wurde offenbar auch eine Brücke zerstört, auf der die Wanderer unterwegs waren. Rund 100 Helfer sind im Einsatz, ein Polizeihubschrauber hilft bei der Suche. Der starke Regen hat auch in anderen Teilen Oberbayerns wieder Probleme ausgelöst - vor allem im Berchtesgadener Land und im Landkreis Traunstein. Dort wurden überflutete Straßen und Unterführungen gemeldet. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 19:00 Uhr