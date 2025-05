Mehrere Menschen durch Messerangriff in Hamburg verletzt

Hamburg: Nach der Messerattacke am Hamburger Bahnhof ist die Anteilnahme groß. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und Bundeskanzler Merz zeigten sich erschüttert und dankten den Rettungskräften für ihr schnelles Eingreifen. Der französische Präsident Macron erklärte, Frankreich teile den Schmerz der deutschen Bevölkerung. Eine Frau soll gestern Nachmittag insgesamt 18 Menschen auf einem Bahnsteig mit einem Messer verletzt haben, vier davon schweben in Lebensgefahr. Bei der mutmaßlichen Täterin handelt es sich um eine 39 Jahre alte Deutsche. Sie ließ sich widerstandslos festnehmen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei hat offenbar Erkenntnisse, dass die Frau sich in einem psyschischen Ausnahmezustand befand. Der Bahnverkehr läuft seit dem Morgen wieder normal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 08:00 Uhr