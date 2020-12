Mehrere Landkreise und Städte in Bayern verschärfen Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regen: Mehrere Landkreise und Städte in Bayern verschärfen die Corona-Regeln. So hat der Landkreis Regen angeordnet, dass die Ausgangsbeschränkungen ab morgen rund um die Uhr gelten. Auslöser ist laut Landratsamt die auf rund 500 gestiegene 7-Tage-Inzidenz. In Passau müssen sich Mitarbeiter in Heimen und Krankenhäusern künftig dreimal statt einmal pro Woche auf Corona testen lassen. Oberbürgermeister Dupper begründete das mit einem sehr hohen Infektionsgeschehen in manchen Einrichtungen. Zugleich verlängerte die Stadt die Ausgangsbeschränkungen bis einschließlich 11. Dezember. Die Menschen dürfen das Haus nach wie vor nur noch aus einem triftigen Grund verlassen. Im Landkreis Erding werden ab morgen die Besuchsmöglichkeiten in Seniorenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen eingeschränkt. Im Landkreis Dachau darf in Fahrschulen und Musikschulen kein Präsenzunterricht mehr stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 22:00 Uhr