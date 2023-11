Mehrere Länder schließen Abkommen zum Schutz vor KI-Missbrauch

Washington: Die USA, Deutschland und 16 weitere Länder haben das wohl erste detaillierte internationale Abkommen zum Schutz vor dem Missbrauch von künstlicher Intelligenz vorgestellt. In dem 20-seitigen Dokument kommen die Länder überein, dass Unternehmen, die KI entwerfen und nutzen, diese so entwickeln und einsetzen müssen, dass Kunden und die breite Öffentlichkeit vor Missbrauch geschützt sind. Die Vereinbarung ist allerdings unverbindlich und enthält überwiegend allgemeine Empfehlungen, wie etwa die Überwachung von KI-Systemen auf Missbrauch, den Schutz von Daten vor Manipulation und die Überprüfung von Softwareanbietern. In Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien gibt es auch bereits eigene Vorschriften rund um KI.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 07:00 Uhr