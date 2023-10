Mehrere Hundert Stellen bei Playmobil-Mutterkonzern fallen weg

Zirndorf: Der Playmobil-Mutterkonzern baut rund 370 Stellen in Deutschland ab - das entspricht 16 Prozent der bundesweiten Belegschaft. Weltweit sollen etwa 700 Arbeitsplätze wegfallen. Das gab die Horst Brandstätter Group in Zirndorf bei Nürnberg bekannt. Laut einem Sprecher hatte die Unternehmensleitung zuvor alle Geschäftsbereiche untersucht. Der Playmobil-Mutterkonzern verzeichnete den Angaben zufolge in den beiden vergangenen Jahren Umsatz- und Gewinneinbußen. Bereits am Freitag hatte der Playmobil-Hersteller bekanntgegeben, seinen Formenbau auszulagern, also die Herstellung von Gussformen für Plastik- oder Metallteile. Im Zuge dessen sollen 74 Stellen gestrichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 14:00 Uhr