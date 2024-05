Mehrere hundert Menschen sterben bei Erdrutsch in Papua-Neuguinea

Port Moresby: Die Zahl der Menschen, die bei dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea ums Leben gekommen sind, ist offenbar deutlich höher als bisher angenommen. Laut einer neuen Schätzung der internationalen Organisation für Migration sind mehr als 670 Todesopfer zu beklagen. Diese Annahme basiert demnach auf Berechnungen im betroffenen Dorf und von Vertretern der Provinz. Denen zufolge sollen mehr als 150 Häuser bei dem Erdrutsch verschüttet worden sein. Das Unglück hatte sich am Freitagmorgen in einer entlegenen Provinz von Papua-Neuguinea ereignet. In der Pazifikregion gab es in den letzten Monaten intensive Regenfälle und viele Überschwemmungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 12:00 Uhr