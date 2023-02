Mehrere hundert Menschen sterben bei Erdbeben in Syrien und der Türkei

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaziantep: Bei den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Aus Syrien melden Hilfsorganisationen und Behörden mittlerweile mehr als 300 Tote und 600 Verletzte. Die türkische Katastrophenschutzbehörde spricht derzeit von mehr als 280 Toten und 440 Verletzten. Rettungskräfte und Anwohner suchen verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern. Derzeit ist es in der Region sehr kalt, teilweise liegt Schnee. Die Türkei hat um internationale Hilfe gebeten. Israel, die USA und auch Griechenland haben der Türkei bereits Unterstützung bei den Rettungsarbeiten angeboten. Zwei schwere Beben hatten die Region am Morgen erschüttert, das Hauptbeben hatte nach Messungen des deutschen Geoforschungszentrums Potsdam eine Stärke von 7,9. Mehrere Nachbeben folgten. Das Epizentrum lag bei Gaziantep im Südosten der Türkei, nahe der syrischen Grenze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 09:00 Uhr