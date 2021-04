Mehrere hundert Menschen kommen zu Ostermärschen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In mehreren bayerischen Städten haben Menschen bei Ostermärschen für Frieden in der Welt demonstriert. Gegen Atomwaffen und gegen den Einsatz von Kampfdrohnen bei Kriegseinsätzen gab es Proteste in München, Würzburg, Augsburg und Nürnberg. Mehrere hundert Menschen gingen auf die Straße. Bundesweit sind zwischen Gründonnerstag und Ostermontag rund 100 Aktionen geplant, getragen von verschiedenen Parteien, kirchlichen Verbänden und Friedensgruppen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 23:00 Uhr