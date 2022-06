Mehrere hundert Bewohner von Treuenbriezen müssen Häuser verlassen

Nachrichtenarchiv - 19.06.2022 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Treuenbrietzen: Etwa 600 Menschen aus dem Ort in Brandenburg haben wegen eines Waldbrands ihre Häuser verlassen müssen. Die Einsatzkräfte ordneten die Evakuierung von drei Ortsteilen an. Die Anwohner sollten bei der Evakuierung nur das Notwendigste mitnehmen, vor allem Ausweise und Bargeld. Das Feuer war vorgestern ausgebrochen. Inzwischen hat es sich auf etwa 200 Hektar ausgedehnt. Für die Betroffenen richteten die Behörden eine zentrale Notunterkunft in der Stadthalle von Treuenbrietzen ein. Etwa 500 Einsatzkräfte beteiligen sich an den Löscharbeiten. Sie können sich nur auf bestimmten Flächen bewegen, weil in dem Gebiet noch alte Munition im Boden liegt.

