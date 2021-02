Mehrere Hersteller wollen schon bald mehr Impfstoff liefern

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Treffen zwischen Bund und Ländern heute haben mehrere Hersteller angekündigt, mehr Impfstoff liefern zu können. Der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca will nach EU-Angaben nun 40 Millionen Dosen mehr im ersten Quartal bereitstellen, das ist allerdings nur die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge. Auch das Mainzer Unternehmen Biontech kann gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer mehr Impfstoff herstellen. Im zweiten Quartal soll die EU demnach bis zu 75 Millionen Dosen zusätzlich erhalten. Vertreter beider Firmen werden auch am Impfgipfel heute teilnehmen. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie mehr Einheiten produziert werden können. Brandenburgs Ministerpräsident, Woidke, spricht sich dabei gegen Zwangsmaßnahmen in der Wirtschaft einzuleiten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, man müsse mit den Herstellern gemeinsam prüfen, was möglich ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 10:00 Uhr