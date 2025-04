Mehrere Großeinsätze wegen Waldbränden in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf: Waldbrände haben in Nordrhein-Westfalen für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders angespannt war die Lage in Sundern im Sauerland. Dort brannte es in einem schwer zugänglichen Waldstück. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Weitere Brände gab es in einem Waldstück südöstlich von Aachen, im Rheinisch-Bergischen Kreis und in Wuppertal.

