Mehrere Finanzminister verlassen G20-Treffen wegen Teilnahme Russlands

Wissler will Linke offenbar alleine weiterführen

Berlin: Nach dem Rücktritt von Linken-Chefin Hennig-Wellsow will ihre bisherige Co-Vorsitzende Wissler die Partei vorerst alleine weiterführen. Das sagte ein Sprecher nach Krisenberatungen am späten Abend der Nachrichtenagentur dpa. Wissler sei damit einer Bitte des Bundesvorstands nachgekommen. In einer gemeinsamen Stellungnahme entschuldigte sich der Bundesvorstand zudem bei Opfern sexueller Übergriffe. Gleichzeitig beschloss er eine Handlungsstrategie für künftige Fälle. Die Linke sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, sie habe jahrelang ein sexistisches Klima geduldet. Hennig-Wellsow hatte ihr Amt als Linken-Vorsitzende nach 14 Monaten niedergelegt. Die Partei steckt wegen eines anhaltenden Richtungsstreits, schlechter Wahlergebnisse und der Sexismus-Anschuldigungen in einer tiefen Krise.

