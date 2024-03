Mehrere Festnahmen bei Razzia gegen kriminelle Handelsplattform im Internet

Düsseldorf: Der Polizei ist ein Schlag gegen die größte deutschsprachige kriminielle Handelsplattform im Internet gelungen. Ermittler gingen am Abend in ganz Deutschland und im Ausland gegen die Betreiber von "Crimemarket" vor. Insgesamt seien knapp 100 Objekte in fast allen Bundesländern durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe es auch Festnahmen gegeben. Am Mittag wollen die Fahnder weitere Details bekannt geben. Auf "Crimemarket" waren den Angaben nach kriminelle Dienstleistungen, aber auch Drogen und detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten erhältlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 07:00 Uhr