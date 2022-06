Mehrere Explosionen erschüttern Kiew

Nachrichtenarchiv - 05.06.2022 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt hat es nach Aussage des Bürgermeisters heftige Explosionen gegeben. Zuvor waren in weiten Teilen der Ukraine, auch in der Region um Kiew, Luftschutzsirenen zu hören. Bei der Verteidigung gegen den Überfall Russlands ist nach ukrainischen Angaben ein deutscher Kämpfer getötet worden, ebenso ein Niederländer, ein Franzose und ein Australier. Die Information kommt von einer Freiwilligenbrigade namens Internationale Verteidigungslegion der Ukraine. Zu den Umständen gibt es keine Angaben. Es hieß nur: "Wir haben unsere Brüder im Kampfe verloren, aber ihre Tapferkeit und ihr Vermächtnis wird uns für immer inspirieren.". Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Kiew bemühe sich um Aufklärung und stehe mit den ukrainischen Stellen in Kontakt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2022 06:30 Uhr