Mehrere europäische Länder wollen Palästina als Staat anerkennen

Dublin: Mehrere europäische Länder werden Palästina als Staat anerkennen. Nach Norwegen und Irland hat das auch Spanien angekündigt. In allen drei Staaten ist die Anerkennung für den 28. Mai geplant. Der norwegische Ministerpräsident Støre sagte zu der Entscheidung, aus norwegischer Sicht sei Palästina ein unabhängiger, selbständiger Staat, mit allen Rechten und Pflichten. Ohne eine Anerkennung Palästinas könne es keinen Frieden im Nahen Osten geben. Støre betonte auch, dass Norwegen den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verurteile und dass Israel das Recht habe, sich im Rahmen des Völkerrechts zu verteidigen. Israels Außenminister Katz kritisierte die Entscheidung scharf. Sie sende die Botschaft an die Palästinenser und die Welt, dass sich Terrorismus auszahle. Als Reaktion rief Katz die israelischen Botschafter aus Irland und Norwegen zu sofortigen Beratungen zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2024 09:45 Uhr