Mehrere europäische Länder kündigen Teil-Lockdowns an

Fenstnahme nach Angriff auf orhtodoxen Priester in Lyon

Lyon: Nach Schüssen auf einen Priester in der südfranzösischen Stadt hat die Polizei einen Mann festgenommen, auf den die Beschreibung des Täters passen soll. Das meldet die Staatsanwaltschaft in Lyon. Der Verdächtige habe zum Zeitpunkt seiner Festnahme keine Waffe bei sich getragen. Am Nachmittag hatte ein Angreifer vor einer orthodoxen Kirche im Zentrum Lyons mit einem Gewehr zwei Mal auf einen griechisch-orthodoxen Geistlichen geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Der Schütze konnte fliehen, ein Motiv für die Tat ist bislang nicht bekannt. Erst am Donnerstag waren in einer Kirche in Nizza drei Menschen bei einem offenbar islamistisch motivierten Anschlag mit einem Messer attackiert und getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 22:00 Uhr