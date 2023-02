Mehrere deutsche Rettungsteams kehren aus Erdbebenregion zurück

Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Nach ihrem Rettungseinsatz in der türkischen Erdbebenregion sind zahlreiche Helfer wieder zurück in Deutschland. Am Flughafen Köln/Bonn landete am Abend eine Maschine mit rund 100 Einsatzkräften, unter anderem vom THW und der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany. Deren Geschäftsführer erklärte, jeder Einzelne hätte in den vergangenen Tagen teils bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet. Dieses ehrenamtliche Engagement könne nicht genug gewürdigt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2023 05:00 Uhr