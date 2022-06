Mehrere Bundesländer wollen schärferes Infektionsschutzgesetz

Umstürzende Bäume treffen Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer in Bayern

Moosburg: In einigen Teilen Bayerns haben Unwetter gestern Abend schwere Schäden angerichtet; ein Mann kam ums Leben. Laut Polizei ist im oberbayerischen Moosburg ein 53-jähriger Radfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. In Nachbargemeinden wurden demnach ein 15-jähriger Fußgänger und ein Autofahrer in ähnlichen Situationen schwer verletzt. Im Raum Moosburg hatten rund 13.000 Einwohner zeitweise keinen Strom. Inzwischen konnte das Umspannwerk wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wegen der Sturmschäden fahren zwischen Freising und Landshut noch keine Züge. Auch in Niederbayern sorgten Hagel und Sturm für umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller. Die meisten Einsätze hatten Helfer im Großraum Landshut und im Landkreis Rottal-Inn.

