Mehrere britische Kaufhäuser wurden von Cyberattacken getroffen

London: In Großbritannien hat es eine Serie von Cyberattacken auf Kaufhäuser und Supermärkte gegeben. Betroffen waren Co-op, Marks & Spencer und das Luxuskaufhaus Harrods in London. Harrods erklärte, sein Sicherheitsteam habe "umgehend proaktive Schritte eingeleitet, um die Systeme zu schützen". In der Folge sei der Zugriff auf die Website des Unternehmens am Donnerstag eingeschränkt gewesen. Unter anderem gab es Probleme beim Online-Handel und beim kontaktlosen Bezahlen. Noch ist unklar, ob die Hackerangriffe auf die verschiedenen Unternehmen zusammenhingen. Scotland Yard ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 03:00 Uhr