Mehrere bayerische Städte verschärfen Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: In mehreren bayerischen Städten bleiben Kindergärten und Kitas ab Montag geschlossen. Weil der Inzidenzwert über 100 liegt, gilt überwiegend Distanzunterricht. Betroffen sind die Städte Regensburg, Landshut, Straubing und Fürth. Nürnberg hat bereits gestern mitgeteilt, dass in der kommenden Woche alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Distanzunterricht zurückkehren. Ausnahme sind die Abschlussklassen. Zudem gelten nächtliche Ausgangssperren und Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person möglich. Im Einzelhandel ist nur noch "Click and Collect" erlaubt. Die Inzidenz ist in Bayern auf 82 angestiegen, der bundesweite Durchschnitt liegt bei 76. Das Robert-Koch-Institut warnt, dass die Zahl an Ostern auf über 300 steigen könnte, wenn sich die britische Variante weiter rasant verbreitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 21:00 Uhr